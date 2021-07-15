На шести участках строительства трассы Днепр — Решетиловка специалисты Днепровской археологической экспедиции проводят исследования поселений. 30 археологов исследуют сразу несколько археологических эпох.

На месте трассы, которую строят по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, обнаружили находки эпохи киммерийского периода, медного века, эпохи бронзы и раннего средневековья.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.

— Работают ежедневно. Чтобы не отрываться от дела и не терять время, живут рядом — в собственноручно построенном палаточном лагере, — рассказали в ведомстве.

Сейчас в работе два объекта: здание XVIII века и поселение домонгольского периода. Среди находок археологи обнаружили древние стрелы, керамику, обломки амфор, орудия труда, украшения и прочее.

На месте будущей решетиловской трассы раскопали находки нескольких эпох / 2 фотографии

В Укравтодоре добавили, что исследования культурного слоя помогут узнать много интересного об истории нашего края.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрены ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений по всей Украине.