PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

“Пенная вечеринка” на Контрактовой: в фонтан залили моющее

В Киеве неизвестные залили в фонтан на улице Сагайдачного моющее средство.

“Пенная вечеринка” на Контрактовой: в фонтан залили моющее

В Киеве на Контрактовой площади вода в фонтане превратилась в пену. Туда неизвестные залили моющее устройство.

Из-за ЧП фонтан забит пеной, но продолжает работать.

Читайте: В британском супермаркете нашли стейк, похожий на Путина

– На Контрактовой площади кто-то залил в фонтан какую-то моющую жидкость. Зачем? – говорится в сообществе Киев оперативный.

  • image
  • image
“Пенная вечеринка” на Контрактовой: в фонтан залили моющее / 2 фотографии

К слову, на Почтовой площади ограничат движение для пешеходов и временно запретят проведение мероприятий.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев оперативный

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Почтовой площади ограничат движение для пешеходов
Отключение воды в Киеве: когда и где (СПИСОК УЛИЦ)
Выбитые зубы и раздробленная челюсть: в Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку (18+)
Гриценко-младший и экс-глава КГГА: мажоритарщики в 212 округе Киева (СПИСОК)
В Киеве агитаторы в противогазах раздают листовки за кандидата “от Чернобыля”
В Киеве женщина родила на улице и ушла: ребенка нашли за трансформаторной будкой
Затопленные переходы и рынки. Киев накрыл самый сильный за полвека ливень
Заманил в подсобку ТЦ: в Киеве педофил развращал 11-летнего мальчика
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка