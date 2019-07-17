В Киеве неизвестные залили в фонтан на улице Сагайдачного моющее средство.

В Киеве на Контрактовой площади вода в фонтане превратилась в пену. Туда неизвестные залили моющее устройство.

Из-за ЧП фонтан забит пеной, но продолжает работать.

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– На Контрактовой площади кто-то залил в фонтан какую-то моющую жидкость. Зачем? – говорится в сообществе Киев оперативный.









“Пенная вечеринка” на Контрактовой: в фонтан залили моющее / 2 фотографии

К слову, на Почтовой площади ограничат движение для пешеходов и временно запретят проведение мероприятий.