В Черкассах мужчина зацеловал памятник Проне Прокоповне

В городе Черкассы мужчина зацеловал памятник персонажу известной кинокомедии Проне Прокоповне, расположенный вблизи Центра детского и юношеского творчества.
Инцидент произошел на улице Смелянской. Соответствующую видеозапись опубликовала местная жительница на своей странице в социальной сети TikTok.
На видео можно заметить, что мужчина подошел к памятнику и начал целовать его в губы.
Вскоре ему, похоже, надоело целовать памятник Проне Прокоповне, и мужчина прилег на проезжей части дороги.
Памятник Проне Прокоповне установили в Черкассах в 2021 году. Он изготовлен из стеклопластика, однако окрашен под цвет бронзы.
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