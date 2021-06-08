В Черкассах мужчина зацеловал памятник Проне Прокоповне

В городе Черкассы мужчина зацеловал памятник персонажу известной кинокомедии Проне Прокоповне, расположенный вблизи Центра детского и юношеского творчества.

Инцидент произошел на улице Смелянской. Соответствующую видеозапись опубликовала местная жительница на своей странице в социальной сети TikTok.

На видео можно заметить, что мужчина подошел к памятнику и начал целовать его в губы.

Вскоре ему, похоже, надоело целовать памятник Проне Прокоповне, и мужчина прилег на проезжей части дороги.

Памятник Проне Прокоповне установили в Черкассах в 2021 году. Он изготовлен из стеклопластика, однако окрашен под цвет бронзы.

Нападение обнаженной женщины

В Румынии на телеведущую Миреллу Вайду набросилась обнаженная женщина во время прямого эфира. Видео инцидента попало в сеть.

Женщина прорвалась сквозь охрану и выбежала на съемочную площадку. Впоследствии она бросила в журналистку большой камень.