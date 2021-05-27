В ближайшее время в Украине ухудшатся погодные условия. 27-28 мая во многих регионах ожидаются дожди с грозами, град и шквалы — скорость ветра будет достигать 15-20 м/c. В связи с этим спасатели предупреждают о желтом уровне опасности.

В четверг, 27 мая, грозы пройдут на севере Украины, в Киеве и Киевской области, а также в Винницкой, Черкасской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

В пятницу, 28 мая, в центре Украины и на севере ожидается град и шквалы 15-20 м/c (местами также в южных и восточных областях). Град и сильный ветер также прогнозируют в Киевской области, а в столице пройдут дожди с грозами.

Какой будет погода в Украине на выходные

На выходные, 29 и 30 мая, погода в большинстве регионов будет дождливой. Несмотря на осадки, температура воздуха 29 мая ожидается в пределах +25 до +27, 30 мая будет несколько прохладнее +20, +22.

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