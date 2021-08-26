Зберігалася понад сім тисяч років: знайдено ДНК стародавніх людей

Вчені виявили кістки підлітка-мисливця-збирача, який помер більше семи тисяч років тому на індонезійському острові Сулавесі.

За словами археологів, подібних останків ще не знаходили більше ніде в світі.

– Це дозволило по-новому поглянути на генетичну різноманітність та історію популяцій ранніх сучасних людей у цій маловивченою частині світу, – сказав автор дослідження Адам Брамм.

Вчені вважають, що перші люди острова Уолласеа перейшли з Євразії на австралійський континент більше 50 тисяч років тому. Однак точний їх маршрут невідомий, оскільки між островами не було сухопутних мостів, навіть під час льодовикового періоду.

За словами дослідників, наскальні малюнки припускають, що люди жили на цих островах 47 тисяч років тому, проте давня ДНК деградує швидше у тропічному кліматі.

Але в 2015 році дослідники виявили скелет жінки, який було поховано 7200 років тому. Вона була частиною тоалійской культури, яку можна знайти тільки в історії південно-західного півострова Сулавесі. Печера є частиною археологічної пам’ятки Леанг Паннінге.

За словами дослідників, нинішній скелет є першим, який було добре збережено, та пов’язано з культурою Тоалі.

За словами провідного автора дослідження Селіни Карлхофф, отримання ДНК біля основи черепа було серйозною проблемою, оскільки останки дуже постраждали від тропічного клімату.