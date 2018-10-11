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Чоловік розлучився з дружиною через фото в Google Maps

Житель Ліми (Перу) розлучився зі своєю дружиною після того, як побачив її в обіймах іншого чоловіка на фотографіях Google Maps.

У столиці Перу – Лімі – чоловік розлучився з дружиною після фото в Google Maps, пише Mirror.

Чоловік планував свій маршрут по карті, коли побачив на фото іншого чоловіка в обіймах своєї дружини на лавці.

Зображення привернуло увагу чоловіка завдяки одягу жінки, який був точнісінько як у його дружини.

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Чоловік розлучився з дружиною через фото в Google Maps / 3 фотографии

Читайте: В Індії легалізували подружні зради

За інформацією, фото зробили ще в 2013 році, однак, дізнавшись про зраду, чоловік все одно зажадав розлучення.

Ми вже писали про рудого пса, який прославився після того, як попав на карти Google Maps.

Фото: Google Maps

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