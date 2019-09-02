У російському селищі для школярів організували концерт із піснями алкогольної тематики.
У російському селищі Новосинєглазово (Челябінська область) стався курйоз під час привітання школярів із Днем знань 2 вересня.
Місцевий кавер-гурт виконав для дітей пісню Григорія Лепса Рюмка водки, яка, як відомо, алкогольної тематики.
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“Дорослий” концерт для школярів пройшов перед місцевим Будинком культури. Батьків побачене обурило, що можна зрозуміти за гнівними коментарями під відео.
Нагадаємо, росіяни біля сміттєвого контейнера билися за прострочені бургери.
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