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У Росії школярів привітали піснею Рюмка водки на столе

У російському селищі для школярів організували концерт із піснями алкогольної тематики.

У Росії школярів привітали піснею Рюмка водки на столе

У російському селищі Новосинєглазово (Челябінська область) стався курйоз під час привітання школярів із Днем знань 2 вересня.

Місцевий кавер-гурт виконав для дітей пісню Григорія Лепса Рюмка водки, яка, як відомо, алкогольної тематики.

Читайте: У РФ люди влаштували бійку за безкоштовний плов і попкор

“Дорослий” концерт для школярів пройшов перед місцевим Будинком культури. Батьків побачене обурило, що можна зрозуміти за гнівними коментарями під відео.

Нагадаємо, росіяни біля сміттєвого контейнера билися за прострочені бургери.

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