У Санкт-Петербурзі президента Росії Володимира Путіна під час відкриття пам’ятника огородили від народу прозорою стіною.

У Санкт-Петербурзі Володимира Путіна під час відкриття пам’ятника письменнику Данилу Граніну “сховали” від народу за скляною завісою.

– Ніколи такого не було і ось знову. Під час відкриття пам’ятника письменнику Данилу Граніну у Пітері всенародно улюбленого національного лідера сховали від іноземних агентів за броньованим склом, – пожартував блогер з ніком Vіtаuskаs у Twitter.

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Варто зазначити, що Путіна ховають за склом далеко не вперше. Подібну стіну споруджували у Москві на відкритті пам’ятника екс-голові зовнішньої розвідки і МЗС РФ Євгену Примакову.

Никогда такого не было и вот опять. При открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Питере всенародно любимого национального лидера спрятали от иностранных агентов за бронированным стеклом.

А потом он пошел в народ общаться с простыми гражданами… pic.twitter.com/FOJ9zgKdUY — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) November 28, 2019

До речі, Володимир Путін прийшов на вечерю на честь лідерів країн G20 зі своєю чашкою.