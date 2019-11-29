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Путіна “сховали” від народу під броньованим склом на відкритті пам’ятника

У Санкт-Петербурзі президента Росії Володимира Путіна під час відкриття пам’ятника огородили від народу прозорою стіною.

Путіна “сховали” від народу під броньованим склом на відкритті пам’ятника

У Санкт-Петербурзі Володимира Путіна під час відкриття пам’ятника письменнику Данилу Граніну “сховали” від народу за скляною завісою.

– Ніколи такого не було і ось знову. Під час відкриття пам’ятника письменнику Данилу Граніну у Пітері всенародно улюбленого національного лідера сховали від іноземних агентів за броньованим склом, – пожартував блогер з ніком Vіtаuskаs у Twitter.

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Варто зазначити, що Путіна ховають за склом далеко не вперше. Подібну стіну споруджували у Москві на відкритті пам’ятника екс-голові зовнішньої розвідки і МЗС РФ Євгену Примакову.

До речі, Володимир Путін прийшов на вечерю на честь лідерів країн G20 зі своєю чашкою.

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