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Зеленському телефонував російський пранкер Лексус

Відомий російський пранкери Лексус (Олексій Столяров) опублікував нібито запис розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленському телефонував російський пранкер Лексус

Пранкери Лексус виклав у соцмережі 30-секундний уривок нібито розмови із Зеленським.

Він “телефонує” президенту України і каже, що на дроті Кремль.

– Ну нарешті ти, рідненький, з російського номера зателефонував…А що ви хочете?, – запитує “Зеленський”.

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Пранкер сказав, що хоче зняття санкцій СБУ.

У відповідь Володимир Зеленський “запитує” у пранкера, як потрібно відповідати на вітання Слава Україні!

Раніше російська пропагандистка Ольга Скабєєва нібито додзвонилася до Володимира Зеленського, але він відмовився з нею говорити.

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