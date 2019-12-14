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Факти / Погода

Погода в Україні на 14 грудня (КАРТА)

14 грудня в Україні будуть короткочасні дощі. Більше про погоду на суботу, читайте на сайті Факти ICTV.

Погода в Україні на 14 грудня (КАРТА)

У суботу, 14 грудня, в Україні переважатиме відносно тепла погода з невеликим дощем.

Вдень у всіх областях очікується невеликий дощ, а у горах – з мокрим снігом.

Вранці місцями туман, окрім західних областей.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

Температура повітря протягом доби – від 4° морозу до 7° тепла (вдень на крайньому півдні 11° тепла).

У Києві сьогодні сухо, протягом дня 2-4° тепла.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.

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