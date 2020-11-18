Центр та південь України попереджають про ожеледицю на дорогах

18 листопада у центральних та південних регіонах України на дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Складні погодні умови очікуються вранці у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. На дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, вона спостерігатиметься 19 листопада на сході України.
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Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
ДТП у Києві
У Києві за ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.
Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих, – розповіли у патрульній поліції.