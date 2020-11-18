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Факти / Погода
Андрій Жигайло |

Центр та південь України попереджають про ожеледицю на дорогах

18 листопада у центральних та південних регіонах України на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Складні погодні умови очікуються вранці у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. На дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, вона спостерігатиметься 19 листопада на сході України.

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Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

ДТП у Києві

У Києві за ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.

Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих, – розповіли у патрульній поліції.

Джерело: ДСНС

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