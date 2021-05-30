Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 31 травня (КАРТА)

Погода в Україні 31 травня ще не порадує сонцем. Синоптики обіцяють дощі з грозами і похолодання, особливо на Заході.

Помірно тепло і сухо буде у північних областях. Стовпчик термометра сягне +17 градусів.

Погода в Україні 31 травня обіцяє бути теплою лише на Півночі і у Центрі, але з грозами на Заході і Півдні.

На Заході синоптики прогнозують до +18 градусів вдень, а вночі температура опуститься до +13.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +17 вдень, а вночі опуститься до +15. Хмарна погода в тут протримається весь день, однак серйозних опадів синоптики не прогнозують.

Хмарність прогнозують на Східній Україні із середньою температурою від +22 до +24 градусів вдень, а вночі вона опуститься до +12. У цьому регіоні рятувальники попереджають про пожежну небезпеку.

Небо на південної України також буде затягнуте хмарами. Вдень можливий невеликий дощ, який ближче до вечора стихне. Температура повітря складе + 24 градуси.

З ранку до самого вечора в Києві небо буде вкрите хмарами. Стовпчики термометрів там покажуть максимум + 23 градуси.

Читайте В окупованому Криму затопило Сімферополь через сильні дощі

Погода у Києві 31 травня

З ранку і до самого вечора небо в столиці буде приховано за хмарами. Без опадів.

Вночі температура повітря опуститься до + 10 градусів, а вдень підніметься до +17. Вітер слабкий.

За народними прикметами щодо погоди, цей день цей пов’язаний із спостереженням за деревами: яке з них лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо віщує бути сухим.

Детальніше про погоду в Криму читайте на Фактах ICTV.