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Кремлевский фотошоп: Путин снова оконфузился с ростом

Президента России Владимира Путина снова подловили на маскировке роста. В этот раз при встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Володимир Путін

– Чудеса кремлевского фотошопинга. Рост Лукашенко – 185 см, рост Путина – 162 см. Лукашенко не слабо укоротили ноги, – написал Александ Бумб на странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

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На этот нюанс также обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram.

– Увидел свежее фото Путина с Лукашенко, где Путин внезапно почти дорос до Бацьки, сразу и не поверил даже, решил, что фотошоп, – отметил он.

Также Голобуцкий уточнил, что это реальное фото со встречи 21 сентября в Сочи, которое обнародовано на официальном сайте Кремля.

– Как фотографу удалось добиться такого эффекта – останется тайной застенков ФСБ, – удивился он.

Пользователи в сети высмеяли “пропорции” президентов.

– Лукашенко уменьшили, и он стал необычайно толстеньким. Все пропорции батьке нарушили. Путин должен быть выше. Могли вообще их сделать одного роста. Может нашли двойника повыше, – прокомментировали они.

Читайте: Мельчает с каждым фото: Путин оконфузился на Евразийском женском форуме

Напомним, что 21 сентября Лукашенко и Путин провели переговоры в Сочи. Обсудили политическое взаимодействие и подняли вопрос Украины.

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