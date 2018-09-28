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Почти женские туфли: Путин снова попался на уловке с ростом

Президента России Владимира Путина снова отличился с маскировкой роста. В этот раз его заметили в обуви с нестандартно высокими каблуками.

Володимир Путін

Лидера Кремля сфотографировали на вечере дружбы глав государств СНГ в рамках саммита в Душанбе (Таджикистан). Соответствующий снимок на своей странице в соцсети Facebook опубликовал журналист Иван Яковина.

– Фотка – бимба. Но самое в ней прикольное – это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь, – написал он.

Пользователи в сети высмеяли комплексы российского президента насчет роста.

– Карлик. Не обижай маленьких! Нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему. На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки. Пожалеем малыша, – прокомментировали они.

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К слову, во время встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко Путина снова подловили на маскировке роста.

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