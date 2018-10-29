Президент США Дональд Трамп не смог закрыть зонт перед входом в самолет и бросил его на трап. Очередной конфуз попал на видео.

Дональд Трамп не смог справиться с собственным зонтом.

На видео видно, как президент США поднимается по трапу самолета.

Трамп пытается зайти в салон с открытым зонтом, но ему это ему не удается.

Президент США не растерялся и нашел выход: он просто выбросил зонт и скрылся внутри борта самолета.

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