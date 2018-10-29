Президент США Дональд Трамп не смог закрыть зонт перед входом в самолет и бросил его на трап. Очередной конфуз попал на видео.
Дональд Трамп не смог справиться с собственным зонтом.
На видео видно, как президент США поднимается по трапу самолета.
Трамп пытается зайти в салон с открытым зонтом, но ему это ему не удается.
Президент США не растерялся и нашел выход: он просто выбросил зонт и скрылся внутри борта самолета.
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Пользователи соцсетей моментально отреагировали на этот курьез.
– Трамп Поппинс, до свидания!
В этом весь Трамп. Переступит через все и всех.
Это склероз, ребята!
Сделать зонтик снова великим!
Справедливости ради, трудно закрыть зонтик, когда у вас маленькие руки. Мой ребенок не может этого сделать.
Трамп – это Трамп. Самолет – это деньги. Зонтик – это наше благополучие, – пишут они.
Не так давно Дональд Трамп опозорился из-за туалетной бумаги на ботинке.
Фото: Скриншот видео/World 24
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