PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Сделать зонтик снова великим! Трамп попал в очередной конфуз/

Сделать зонтик снова великим! Трамп попал в очередной конфуз

Президент США Дональд Трамп не смог закрыть зонт перед входом в самолет и бросил его на трап. Очередной конфуз попал на видео.

Дональд Трамп не смог справиться с собственным зонтом.

На видео видно, как президент США поднимается по трапу самолета.

Трамп пытается зайти в салон с открытым зонтом, но ему это ему не удается.

Президент США не растерялся и нашел выход: он просто выбросил зонт и скрылся внутри борта самолета.

Читайте: Канье Уэст показал Трампу самолет от Apple. Теперь над ним смеются

Пользователи соцсетей моментально отреагировали на этот курьез.

– Трамп Поппинс, до свидания!

В этом весь Трамп. Переступит через все и всех.

Это склероз, ребята!

Трамп – это Трамп. Самолет – это деньги. Зонтик – это наше благополучие, – пишут они.

Не так давно Дональд Трамп опозорился из-за туалетной бумаги на ботинке.

Фото: Скриншот видео/World 24

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка