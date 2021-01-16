Погода на Крещение в Украине будет облачной с прояснениями, однако прохладной. В среду, 19 января, столбик термометра во всех регионах будет с пометкой -, осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют сильные морозы. Днем на юге от -6 до -9, на севере ожидается в среднем-9, -12. В восточных регионах несколько прохладнее -12, -15. На западе прогнозируют -6, -8. В центральных регионах Украины -9, -11.

В Киеве также без осадков, днем ​​-9, -11, а ночью -16, -18.

Ночью температура воздуха опустится в среднем до -15, -18. На юге -12, -14, на севере и востоке -16, -18, на западе от -12 до -18. В центральных областях синоптики прогнозируют до -17 ночью.

Погода на январь 2021

По прогнозам синоптиков, в январе 2021 погода будет относительно теплой и с характерной количеством осадков. Средняя температура воздуха во всех регионах составит — от -4° до 0.

Подробный прогноз погоды на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.