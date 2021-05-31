В преддверии лета в Карпатах выпал снег — засыпало гору Поп Иван. Сейчас температура воздуха там составляет 0°С, видимость только до 50 м, а порывы ветра достигают 8-10 м/c.

Об этом сообщают в Черногорском поисково-спасательном посту. За прошедшие сутки, 30 мая, на горе также наблюдались осадки в виде снега.

В начале мая на горе Поп Иван выпало до 20 см снега, а столбик термометра опустился до -3°С.

Какая погода будет в Украине летом

По прогнозу климатолога Светлана Краковской, этим летом украинцам не стоит сильной жары. Жарко будет в июле, однако только в кратковременные периоды.

Как утверждает народный синоптик Леонид Горбань, в июне будет приятная погода, в июле ожидаются бури и дожди, а август будет жарким — температура воздуха достигнет +35°С. Подробнее, какой будет погода в Украине летом, смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Черногорский поисково-спасательный пост