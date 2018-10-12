PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Вітер підняв сукню: на весіллі принцеси Євгенії стався курйоз/

Вітер підняв сукню: на весіллі принцеси Євгенії стався курйоз

На весіллі внучки Єлизавети II, принцеси Євгенії, стався курйоз з сукнею її няні.

Вітер підняв дівчині сукню, засвітивши її білизну.

У дітей герцога і герцогині Кембриджських на весіллі принцеси були особливі обов’язки. Вони були квітникарями, які супроводжували наречену до вівтаря і розкидували навколо неї квіти. Саме тоді, коли вони піднімалися до каплиці, у супроводі родичів і няні, сталася ця неприємна ситуація.

І хоча няня швидко зреагувала і поправила сукню, але камери, що знімали гостей і пряму трансляцію весілля, встигли зафіксувати цей незграбний момент.

ÐÐ° ÑÐ²Ð°Ð´ÑÐ±Ðµ Ð²Ð½ÑÑÐºÐ¸ ÐÐ»Ð¸Ð·Ð°Ð²ÐµÑÑ II Ð¶ÐµÑÑÐºÐ¾ Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ·Ð¸Ð»Ð°ÑÑ Ð½ÑÐ½Ñ: ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°ÐºÑ

Читайте: Принцеса Євгенія виходить заміж: як проходить королівське весілля

До речі, раніше Факти ICTV публікували голосування за найстильніших гостей на весіллі принцеси Євгенії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Поцілунок і зіркові гості: топ-7 кадрів з весілля принцеси Євгенії
Весілля принцеси Євгенії: 7 найстильніших гостей (ГОЛОСУВАННЯ)
Принцеса Євгенія виходить заміж: як проходить королівське весілля
Схожий на Волан-де-Морта: на весіллі хлопчик налякав гостей
Третє за рік: у Британії оголосили ще одне королівське весілля
Весілля за 125 тис. ретвітів. Шериф Дуже дивних справ програв спір шанувальниці
Шериф із Дуже дивних справ програв спір і провів весілля шанувальниці
Венсан Кассель одружився з 21-річною моделлю
Найкрасивіша весільна пара 18.08.18 – голосування
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка