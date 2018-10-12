На весіллі внучки Єлизавети II, принцеси Євгенії, стався курйоз з сукнею її няні.

Вітер підняв дівчині сукню, засвітивши її білизну.

У дітей герцога і герцогині Кембриджських на весіллі принцеси були особливі обов’язки. Вони були квітникарями, які супроводжували наречену до вівтаря і розкидували навколо неї квіти. Саме тоді, коли вони піднімалися до каплиці, у супроводі родичів і няні, сталася ця неприємна ситуація.

І хоча няня швидко зреагувала і поправила сукню, але камери, що знімали гостей і пряму трансляцію весілля, встигли зафіксувати цей незграбний момент.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували голосування за найстильніших гостей на весіллі принцеси Євгенії.