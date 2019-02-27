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Алло, це Зібров? Соцмережі про відмову артистів від Євробачення 2019

Через відмову вже трьох виконавців від участі у Євробаченні 2019 від України, у мережі з’явилися нові меми.

Євробачення

Користувачі жартують, що через велику кількість відмов фіналістів нацвідбору від участі у  Євробаченні 2019 скоро виконавців відловлюватимуть на вулиці.

– На вулицях Києва сьогодні небезпечно – Нацгвардія ловить співаків та відправляє на Євробачення 2019, – пожартував користувач JURIJ A.

А дехто вважає, що скоро дійде черга до дуету ANNA MARIA, який точно не збирається відмовлятися від поїздки на Євробачення.

Деякі користувачі соцмереж навіть почали висувати своїх кандидатів, серед яких Іво Бобул, Павло Зібров та інші.

 

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До слова, гурт Brunettes Shoot Blondes відмовився брати участь у Євробаченні 2019, навіть якщо поступить відповідна пропозиція.

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