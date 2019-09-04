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Трамп привітав Польщу з початком Другої світової війни

Президент США Дональд Трамп привітав поляків з річницею Другої світової війни.

Трамп привітав Польщу з початком Другої світової війни

Дональда Трампа запитали, чи є у нього що сказати жителям Польщі, і він привітав їх з початком Другої світової війни.

Того дня в країні проходили заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни і нападу нацистської Німеччини.

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Раніше президент США скасував поїздку до Польщі через ураган Доріан.

– У мене є відмінне послання для Польщі. І у нас є Майк Пенс, наш віце-президент, він ось-ось приземлиться, він представляє там мене. Я дуже хочу туди з’їздити найближчим часом. А поки я просто хочу привітати Польщу. Це велика країна з чудовими людьми. У нас також є багато польських людей в нашій країні; приблизно 8 млн. Ми любимо наших польських друзів, – заявив він.

Раніше повідомлялося, що ураган Доріан, через який Трамп скасував візит до Варшави, наближається до Багамських островів, і синоптики вже надали йому п’яту – найвищу категорію потужності.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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