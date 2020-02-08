Після перегляду ролика до українського фільму Наші котики у депутата Держдуми Росії Володимира Жириновського почалася істерика.

У ролику можна побачити як відомі актори, створені за допомогою комп’ютерної графіки, розповідають про українську комедію Наші котики.

Проте у Жириновського цей ролик викликав нову хвилю істерики, пов’язаної з Україною.

– Drang nach Osten! (Натиск на Схід. – Ред.). Їх всіх знищимо, всіх! Напалмом спалити всіх! Щоб ні Києва, ні Львова, нічого не було, – кричав Жириновський.

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Творці фільму Наші котики називають його неполіткоректним комедійним екшном.

Стрічка розповідає про інженера, актора і футбольного тренера, які у 2014 році відправилися на Схід для того, аби протистояти нападу російських військ.

До слова, комедія Наші котики йтиме в українських кінотеатрах до 12 лютого.

Відео: Роман Сініцин

Фото: B&H Film Distribution Company