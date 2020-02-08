Після перегляду ролика до українського фільму Наші котики у депутата Держдуми Росії Володимира Жириновського почалася істерика.
У ролику можна побачити як відомі актори, створені за допомогою комп’ютерної графіки, розповідають про українську комедію Наші котики.
Проте у Жириновського цей ролик викликав нову хвилю істерики, пов’язаної з Україною.
– Drang nach Osten! (Натиск на Схід. – Ред.). Їх всіх знищимо, всіх! Напалмом спалити всіх! Щоб ні Києва, ні Львова, нічого не було, – кричав Жириновський.
Читайте: Українська режисерка здобула нагороду кінофестивалю Sundance
Творці фільму Наші котики називають його неполіткоректним комедійним екшном.
Стрічка розповідає про інженера, актора і футбольного тренера, які у 2014 році відправилися на Схід для того, аби протистояти нападу російських військ.
До слова, комедія Наші котики йтиме в українських кінотеатрах до 12 лютого.
Відео: Роман Сініцин