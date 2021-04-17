Первая леди Украины Елена Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версальском дворце во Франции.

Зеленская отметила, что это уже четырнадцатый аудиогид, а к концу года ожидается запуск еще нескольких.

— Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке. Это уже наш четырнадцатый украиноязычный аудиогид, и до конца года мы планируем запуск еще как минимум семи аудиогидов, — сказала Зеленская.

Запуск аудиогида стал возможным благодаря поддержке посольства Украины во Франции, МИД Украины, переводчику Ирине Дмитригин и актерам дубляжа — Марине Локтионовой и Юрию Соскову.



















Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версальском дворце / 5 фотографий

Елена Зеленская также призналась, что в планах — расширить список украиноязычных аудиогидов, запустив их в лондонском Тауэре, Национальном природоведческого музея в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста — Яд Вашеми, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

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Визит Зеленских во Францию

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом Францию.

Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макрона, с которым обсудил ряд вопросов.

Подробнее о визите Зеленского во Францию читайте в материале Фактов ICTV.