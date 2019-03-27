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Декорации для Игры престолов: соцсети радуются весеннему снегу

В конце марта многие города Украины засыпало снегом. Весенний сюрприз спровоцировал активный обмен мнениями в соцсетях.

Декорации для Игры престолов: соцсети радуются весеннему снегу

Некоторые пользователи иронизируют, что снег весной – ничего не обычного. Кто-то встретил это, как прощальную весточку от зимы, а некоторых это изрядно разозлило. В общим, снег вызвал бурю эмоций у людей и они стали активно делиться мыслями на этот счет в сети.

Факты ICTV собрали самые интересные комментарии, чтобы сегодняшняя непогода не смогла испортить вам настроение. Ведь только посмотрите, как красиво лежит снег на цветах, которые пробиваются сквозь землю! Улыбнитесь!

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Декорации для Игры престолов: соцсети радуются весеннему снегу / 13 фотографий

Стоит отметить, что в Киеве всю ночь работали бригады КК Киевавтодор, они расчищали дороги от снега и посыпали их специальными материалами.

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К слову, ранее мы публиковали прогноз погоды в Украине на неделю.

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