В конце марта многие города Украины засыпало снегом. Весенний сюрприз спровоцировал активный обмен мнениями в соцсетях.

Некоторые пользователи иронизируют, что снег весной – ничего не обычного. Кто-то встретил это, как прощальную весточку от зимы, а некоторых это изрядно разозлило. В общим, снег вызвал бурю эмоций у людей и они стали активно делиться мыслями на этот счет в сети.

Факты ICTV собрали самые интересные комментарии, чтобы сегодняшняя непогода не смогла испортить вам настроение. Ведь только посмотрите, как красиво лежит снег на цветах, которые пробиваются сквозь землю! Улыбнитесь!





















































Декорации для Игры престолов: соцсети радуются весеннему снегу / 13 фотографий

Стоит отметить, что в Киеве всю ночь работали бригады КК Киевавтодор, они расчищали дороги от снега и посыпали их специальными материалами.

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К слову, ранее мы публиковали прогноз погоды в Украине на неделю.