В России решили испытать после ремонта боевой танк Т-80. Для этого было принято решение выстрелить из него бревном.

В России из боевого танка Т-80 выстрелили бревном, чтобы проверить его исправность после ремонта. Видео опубликовал один из российских телеканалов.

В ролике рассказывается, что сначала в дуло танка залили воду, чтобы снаряд не загорелся во время выстрела.

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Недалеко от дула была установлена мишень, которую уничтожила взрывная волна.

Увидеть полет снаряда не удалось даже при замедленной съемке, так как бревно разлетелось в щепки еще до вылета из дула.

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