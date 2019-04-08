PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

В РФ испытали отремонтированный боевой танк стрельбой бревном

В России решили испытать после ремонта боевой танк Т-80. Для этого было принято решение выстрелить из него бревном.

В РФ испытали отремонтированный боевой танк стрельбой бревном

В России из боевого танка Т-80 выстрелили бревном, чтобы проверить его исправность после ремонта. Видео опубликовал один из российских телеканалов.

В ролике рассказывается, что сначала в дуло танка залили воду, чтобы снаряд не загорелся во время выстрела.

Читайте: Дети с шариками и фото на память: в РФ “торжественно” открыли мусорку

Недалеко от дула была установлена мишень, которую уничтожила взрывная волна.

Увидеть полет снаряда не удалось даже при замедленной съемке, так как бревно разлетелось в щепки еще до вылета из дула.

Напомним, в России коммунальщики к новогодним праздникам покрасили грязный снег белой краской.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Германия призывает сохранить нормандский формат после выборов
Ани Лорак получила очередную награду в России
Украина проиграла России спор во Всемирной торговой организации
В Украине успешно испытали ракетные комплексы Ольха М
Проход через Керченский пролив должен быть свободным – ЕС
Умер режиссер Георгий Данелия
Чем могут помочь Украине корабли НАТО, которые выходят на учения в Черном море
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка