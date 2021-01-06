Украинцев предупреждают об ухудшении погоды в Украине на Рождество 2021.

В четверг, 7 января, в большинстве регионов страны ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

В ночь перед Рождеством осадки будут наблюдаться в юго-западных областях, днем ​​они будут фиксироваться на большей части территории Украины.

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Непогода ожидается и 8 января в северных, восточных и центральных областях. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега.

Погода в Украине в январе

Несмотря на относительно теплое начало месяца, синоптики прогнозируют похолодание в конце января 2021 года.

В Украину придут морозы, хотя они будут незначительными.

Подробный прогноз погоды в Украине на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.