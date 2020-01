NYT включив книгу Забужко до списку найочікуваніших новинок 2020 року

New York Times склав список найочікуваніших книг 2020 року.

До нього потрапив збірник оповідань української письменниці Оксани Забужко Your Ad Could Go Here (Тут могла б бути ваша реклама).

Як сказано в огляді New York Times, Your Ad Could Go Here Оксани Забужко — це збірка оповідань, темами яких стали Помаранчева революція, суперництво і теніс.

Книга вийде у видавництві Amazon Crossing 28 квітня.

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV Оксана Забужно розповіла, що думає про характер українців.