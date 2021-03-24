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Факти / Культура
Марія Степанюк |

Як чотири баскетбольні майданчики: найбільша картина світу пішла з молотка за $62 млн

Роботу британського художника Саші Джафрі, яка є найбільшою картиною у світі на полотні, продали на аукціоні у Дубаї за $62 млн.

Путешествие человечества Саша Джафри

Полотно Подорож людства розділене на 70 каркасних секцій загальною площею 1 595,76 м², що пропорційно майже чотирьом баскетбольним майданчикам.

У заяві організаторів йдеться, що робота удвічі перевищила заплановану суму, а гроші підуть на благодійні організації, що допомагають дітям.

Спершу планувалося продати картину частинами, але громадянин Франції Андре Абдун, котрий проживає в Дубаї, придбав її повністю.

— Я походжу з бідної сім’ї, і бувало, що я відчував, як це нічого не їсти, але принаймні, у мене була любов батьків, навчання та підтримка, – сказав Абдун, який очолює компанію, що спеціалізується на криптовалюті.

Також він додав, що коли він побачив картину, то зрозумів, що розділяти її – це помилка.

Подорож людства визнана Книгою рекордів Гінесса як найбільша картина на полотні.

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Свою роботу Джафрі завершив наприкінці вересня 2020 року. Вона заснована на малюнках дітей із 140 країн світу, котрі відправляли їх художнику онлайн під час пандемії коронавірусу.

Аукціон Christie’s

23 березня під час аукціонів у кількох містах світу, що були організовані Christie’s, пішли з молотка роботи Пабло Пікассо, Енді Воргола, Амадео Модільяні, Марка Шагала.

На аукціоні у Гонконгу картину американського художника-неоекспресіоніста Жана-Мішеля Баскії під назвою Воїн продали за $41,7 млн. Це полотно стало найдорожчим витвором західного мистецтва, що продавали коли-небудь на аукціонах Азії.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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