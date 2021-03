Роботу британського художника Саші Джафрі, яка є найбільшою картиною у світі на полотні, продали на аукціоні у Дубаї за $62 млн.

Полотно Подорож людства розділене на 70 каркасних секцій загальною площею 1 595,76 м², що пропорційно майже чотирьом баскетбольним майданчикам.

У заяві організаторів йдеться, що робота удвічі перевищила заплановану суму, а гроші підуть на благодійні організації, що допомагають дітям.

Спершу планувалося продати картину частинами, але громадянин Франції Андре Абдун, котрий проживає в Дубаї, придбав її повністю.

Також він додав, що коли він побачив картину, то зрозумів, що розділяти її – це помилка.

Sacha Jafri’s painting “The Journey of Humanity”, part of “#HumanityInspired” sold for AED 227.7 million (USD 62 million). pic.twitter.com/opu9jhic50

— Dubai Cares (@DubaiCares) March 23, 2021