PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Культура
Марія Степанюк |

Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці

Перша леді України Олена Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці у Франції.

Олена Зеленська у Версалі

Зеленська зазначила, що це вже чотирнадцятий аудіогід, а до кінця року очікується запуск ще кількох.

— Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою.

Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів, – сказала Зеленська.

Запуск аудіогіда став можливим завдяки підтримці посольства України у Франції, МЗС України, перекладачу Ірині Дмитригин та акторам дубляжу – Марині Локтіоновій і Юрію Соскову.

  • Олена Зеленська у Версалі
  • Олена Зеленська у Версалі
  • Версаль
  • Версаль
  • Версаль
  • Олена Зеленська у Версалі
  • Олена Зеленська у Версалі
  • Версаль
  • Версаль
  • Версаль
Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці / 5 фотографий

Олена Зеленська також зізналася, що у планах – розширити список україномовних аудіогідів, запустивши їх у лондонському Тауері, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Читайте
Олена Зеленська презентувала два україномовні аудіогіди в Туреччині

Візит Зеленських до Франції

16 квітня президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська прибули з робочим візитом Франції.

Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, з яким обговорив низку питань.

Детальніше про візит Зеленського до Франції читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка