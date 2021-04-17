Перша леді України Олена Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці у Франції.

Зеленська зазначила, що це вже чотирнадцятий аудіогід, а до кінця року очікується запуск ще кількох.

— Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою. Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів, – сказала Зеленська.

Запуск аудіогіда став можливим завдяки підтримці посольства України у Франції, МЗС України, перекладачу Ірині Дмитригин та акторам дубляжу – Марині Локтіоновій і Юрію Соскову.



















Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці / 5 фотографий

Олена Зеленська також зізналася, що у планах – розширити список україномовних аудіогідів, запустивши їх у лондонському Тауері, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

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Візит Зеленських до Франції

16 квітня президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська прибули з робочим візитом Франції.

Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, з яким обговорив низку питань.

Детальніше про візит Зеленського до Франції читайте у матеріалі Фактів ICTV.