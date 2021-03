В городе Рединг, что на юге Англии, на стене бывшей тюрьмы появилось граффити, которое очень напоминает стиль уличного художника Бэнкси.

Сам художник пока не подтвердил свое авторство.

На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец веревки перекинутый через кирпичную стену, а к другому привязана печатная машинка.

Сейчас активисты в Великобритании борются за то, чтобы бывшую тюрьму в Рединге превратили в центр искусства, а не продали. С 2013 здание находится в запущенном состоянии.

Именно в этой тюрьме содержался поэт и писатель Оскар Уайльд с 1895 до 1897 года. Его посадили за интимную связь с другим мужчиной — лордом Альфредом Дугласом.

Brilliant street art in Reading.

On the wall of the prison (Reading Gaol) which held writer and playwright Oscar Wilde. I somehow think he’d approve!#streetart #streetphotography #OscarWilde #diprofundis #rdgartists #Banksy #graffitiart @Artangel pic.twitter.com/J3poD3Tt9X

— (@LesleeRBarron) March 1, 2021