В городе Рединг, что на юге Англии, на стене бывшей тюрьмы появилось граффити, которое очень напоминает стиль уличного художника Бэнкси.
Сам художник пока не подтвердил свое авторство.
На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец веревки перекинутый через кирпичную стену, а к другому привязана печатная машинка.
Сейчас активисты в Великобритании борются за то, чтобы бывшую тюрьму в Рединге превратили в центр искусства, а не продали. С 2013 здание находится в запущенном состоянии.
Именно в этой тюрьме содержался поэт и писатель Оскар Уайльд с 1895 до 1897 года. Его посадили за интимную связь с другим мужчиной — лордом Альфредом Дугласом.
Brilliant street art in Reading.
On the wall of the prison (Reading Gaol) which held writer and playwright Oscar Wilde. I somehow think he’d approve!#streetart #streetphotography #OscarWilde #diprofundis #rdgartists #Banksy #graffitiart @Artangel pic.twitter.com/J3poD3Tt9X
— (@LesleeRBarron) March 1, 2021
Во время пребывания в этой тюрьме Уайльд написал свою известную поэму Баллада Редингской тюрьмы. Уайлд в ней рассказывает о повешение 30-летнего солдата Чарльза Томаса Вулриджа, который перерезал горло своей жене.
Предыдущая работа Бэнкси появилась 11 декабря на стене дома в Бристоле. На здании была изображена пожилая женщина, которая чихает. Сейчас это произведение поместили под защитное стекло.
Британский художник Бэнкси скрывает свое настоящее имя, не дает интервью и не показывается на публике. Он известен уличными граффити на политические и социальные темы, а также провокационными арт-акциями.