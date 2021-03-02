В городе Рединг, что на юге Англии, на стене бывшей тюрьмы появилось граффити, которое очень напоминает стиль уличного художника Бэнкси.

Сам художник пока не подтвердил свое авторство.

На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец веревки перекинутый через кирпичную стену, а к другому привязана печатная машинка.

Сейчас активисты в Великобритании борются за то, чтобы бывшую тюрьму в Рединге превратили в центр искусства, а не продали. С 2013 здание находится в запущенном состоянии.

Именно в этой тюрьме содержался поэт и писатель Оскар Уайльд с 1895 до 1897 года. Его посадили за интимную связь с другим мужчиной — лордом Альфредом Дугласом.

Во время пребывания в этой тюрьме Уайльд написал свою известную поэму Баллада Редингской тюрьмы. Уайлд в ней рассказывает о повешение 30-летнего солдата Чарльза Томаса Вулриджа, который перерезал горло своей жене.

Предыдущая работа Бэнкси появилась 11 декабря на стене дома в Бристоле. На здании была изображена пожилая женщина, которая чихает. Сейчас это произведение поместили под защитное стекло.

Британский художник Бэнкси скрывает свое настоящее имя, не дает интервью и не показывается на публике. Он известен уличными граффити на политические и социальные темы, а также провокационными арт-акциями.