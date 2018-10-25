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Клянусь, это не я: звезда сериала Друзья Дэвид Швиммер “украл” ящик с пивом

Актер Дэвид Швиммер смешно отреагировал на розыск похожего на него преступника в Великобритании.

Актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса Геллера в сериала Друзья, забавно отреагировал на розыск похожего на него вора.

23 октября полиция британского города Блэкпул опубликовала фото подозреваемого в краже ящика пива, лицо которого было очень похоже на лицо Швиммера.

Позже полиция написала, что проверила алиби Швиммера – в день совершения преступления он был в США.

Впоследствии на розыск вора ответил и сам Швиммер. На своей странице в Twitter актер обнародовал видео из продуктового магазина в Нью-Йорке, на котором он несет такой же ящик с пивом, как у преступника, и даже повторяет выражение лица своего “двойника”.

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– Офицеры, клянусь, это не я. Как видите, я был в Нью-Йорке, – написал Дэвид Швиммер и пожелал полиции Блэкпула удачи в расследовании.

Напомним, в России люди в масках ворвались в кафе и украли 50 килограммов пельменей.

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