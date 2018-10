Актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса Геллера в сериала Друзья, забавно отреагировал на розыск похожего на него вора.

23 октября полиция британского города Блэкпул опубликовала фото подозреваемого в краже ящика пива, лицо которого было очень похоже на лицо Швиммера.

Позже полиция написала, что проверила алиби Швиммера – в день совершения преступления он был в США.

Впоследствии на розыск вора ответил и сам Швиммер. На своей странице в Twitter актер обнародовал видео из продуктового магазина в Нью-Йорке, на котором он несет такой же ящик с пивом, как у преступника, и даже повторяет выражение лица своего “двойника”.

Officers, I swear it wasn’t me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.