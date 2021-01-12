Погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, средняя месячная температура января в стране — от -4° до 0. На юге страны она будет от +1° до +3°, что на 2-2,5° выше привычных многолетних значений.

В то же время ожидаемое месячное количество осадков в Украине — 27-58 мм, что характерно для января.

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В Карпатах в январе ожидается до 75 мм осадков, в горах Крыма — до 122 мм, что также не превышает многолетние значения.

Погода в Украине в январе

Несмотря на то, что Новый год украинцы встречали без снега и значительных морозов, вторая часть января будет холоднее.

Такие прогнозы озвучивают синоптики.

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