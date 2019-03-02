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Черги і бійки: в Китаї ажіотаж через чашки у формі котячої лапи

У Китаї мережа американських кав’ярень Starbucks 26 лютого випустила лімітовану колекцію чашок Cat Paw Cup, присвячену весняному цвітінню вишні.

Чашка

Кухлі у формі котячої лапи стали причиною заворушень.

Відвідувачі за кілька годин до відкриття кав’ярень шикувалися в черги і навіть влаштовували бійки.

У мережі багато відеороликів, знятих свідками, на яких люди сварилися і билися, намагаючись дістати скляний кухоль з подвійними стінками, що нагадує котячу лапу.

Коштує така чашка 199 юанів – близько 800 грн. До 3 березня вони будуть у продажу в кав’ярнях Starbucks і онлайн.

Читайте: Льотчик з Австралії занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі

До слова, у Китаї врятували п’яного чоловіка, який три години гуляв по високовольтних силових кабелях.

Фото: скрін відео MY NEWS TV

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