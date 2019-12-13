На пляж в Каліфорнії викинуло тисячі морських черв’яків, які схожі на чоловічий статевий орган.
Після штормів у Північній Каліфорнії тисячі рожевих, пульсуючих, фалічних істот викинуло на пляж біля Сан-Франциско.
Цих морських черв’яків часто називають рибою-пенісом.
Читайте: Обережно – монстри! 7 чудовиськ, знайдених на берегах світу
Вони зазвичай зариваються в нори, але великі хвилі змили верхні шари піску.
Ці фалічні організми досить поширені вздовж західного узбережжя Північної Америки, але вони проводять все своє життя норах під піском, тому мало хто з пляжників знає про їх існування.
У Каліфорнії пляж засипало “рибами-пенісами” / 5 фотографий
Раніше вчені з Нової Зеландії висунули припущення, що легендарна істота, відома як Нессі, була не рептилією, а гігантською рибою. Для свого дослідження вони взяли 250 проб води в різних частинах озера.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+