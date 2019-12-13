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У Каліфорнії пляж засипало “рибами-пенісами”

На пляж в Каліфорнії викинуло тисячі морських черв’яків, які схожі на чоловічий статевий орган.

На пляж у США выбросило тысячи морских червей, похожих на половой орган

Після штормів у Північній Каліфорнії тисячі рожевих, пульсуючих, фалічних істот викинуло на пляж біля Сан-Франциско.

Цих морських черв’яків часто називають рибою-пенісом.

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Вони зазвичай зариваються в нори, але великі хвилі змили верхні шари піску.

Ці фалічні організми досить поширені вздовж західного узбережжя Північної Америки, але вони проводять все своє життя норах під піском, тому мало хто з пляжників знає про їх існування.

У Каліфорнії пляж засипало “рибами-пенісами” / 5 фотографий

Раніше вчені з Нової Зеландії висунули припущення, що легендарна істота, відома як Нессі, була не рептилією, а гігантською рибою. Для свого дослідження вони взяли 250 проб води в різних частинах озера.

Джерело: The Guardian

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