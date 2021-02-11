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Факти / Погода
Людмила Грубнік |

Майже всюди дощі: погода в Україні 11 лютого

Погода в Україні у четвер, 11 лютого 2021 року, буде переважно хмарною та з опадами. Лише у частині південних регіонів синоптики прогнозують мінливу хмарність.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

На заході 11 лютого буде хмарно, у всіх областях очікуються значні дощі зі снігом, температура вдень – від -6° до 0.

У північних регіонах також пройдуть дощі зі снігом, температура вдень ​​утримається на рівні -3°.

У східних областях також прогнозуються дощі, проте не такі рясні, стовпчики термометрів подекуди підвищаться до +5°.

У центрі також хмарно і дощі зі снігом, температура вдень – від -2° до +5°.

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На півдні у четвер прогнозується мінлива хмарність, у цих регіонах буде сухо, лише в Одесі пройдуть дощі. Повітря 11 лютого прогріється до +12°.

Погода 11 лютого

Погода в Україні у лютому 2021 року

На початку лютого в Україні вирувала негода.

Черговий циклон приніс снігопади і морози.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.

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