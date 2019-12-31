Реакция пользователей сети на телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путин в канун Нового году – в материале Фактов ICTV.

В социальных сетях достаточно бурно отреагировали на новость о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Однако, не сам факт разговора, который имел место, вызвал негодование среди украинцев, а приписка о том, что президенты поздравили друг друга с Новым годом.

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К слову, стоит отметить, что некоторые все же заступились за украинского гаранта, отметив, мол, это был жест вежливого человека и не более того.

Хотя, большая часть пользователей это расценила, как предательство национальных интересов.



















Жест воспитанного человека – реакция сети на разговор Зеленского с Путиным / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что 31 декабря во время телефонного разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, проведенным взаимным обменом пленными и заключением контракта на транзит российского газа.