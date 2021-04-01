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Факты / Погода
Людмила Грубник |

Какой будет погода в Украине в апреле — синоптики озвучили прогноз

Погода в апреле не удивит украинцев температурными рекордами и большим количеством осадков.

Какой будет погода в Украине в апреле — синоптики озвучили прогноз

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура ожидается от +8° до +11°.

В горах будет немножко холоднее — +5°-+6°. Эти температурные показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

Количество осадков также будет обычной для второго весеннего месяца.

— Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах — 62-88 мм, — добавили в Укргидрометцентре.

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Погода весной 2021

Согласно прогнозам синоптиков, весна в Украине будет прохладной и затяжной.

В апреле следует ожидать морозов. Похолодания также возможны даже в мае. Холодными погодные условия будут до Пасхи, которая в этом году будет праздноваться 2 мая.

Подробнее о погоде в Украине весной 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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