Картину Ван Гога, яку майже ніхто не бачив, вперше покажуть публіці

Картину нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога Вулична сцена на Монмартрі вперше покажуть публіці з моменту її створення.

Полотно продемонструють широкому загалу у Парижі, Амстердамі та Гонконзі, а потім його виставлять на торги аукціону Sotheby’s у французькій столиці.

Очікується, що картину продадуть за €5-8 млн. Аукціон відбудеться 25 березня.

— Ця картина цікава тим, що демонструє момент переходу між голландським періодом Ван Гога, коли він користувався темними, землистими тонами, та яскравими роботами часів Провансу. У Парижі він відкрив для себе імпресіоністів, і це підштовхнуло його до експериментів з кольором, – пояснює експерт з творчості Ван Гога Мартін Бейлі.

Вулична сцена на Монмартрі була написана Ван Гогом у 1887 році. Він створив її, коли жив із своїм братом Тео неподалік від вулиці, що зображена на полотні.

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Картина перебувала у приватній колекції з 1920 року, і відтоді залишалася в одній сім’ї і ніколи не демонструвалася публічно.

Очікувана ціна до €8 млн є трохи нижчою від вартості деяких інших робіт художника. За словами Бейлі, твори, створені в його прованський період, цінуються більш високо.

У 2020 році іншу картину Ван Гога Пейзаж з селянським будинком було продано за €15 млн.