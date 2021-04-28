В Україні створять музичну премію імені Мирослава Скорика

Кабінет міністрів схвалив заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.

Нагороду вручатимуть за впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавській, музично-організаційній, освітній діяльності у сферах академічної, фольклорної та популярної музики.

Розмір премії встановлять за аналогією із Національною премією імені Тараса Шевченка та Державною премією імені Олександра Довженка – 200 тис. грн.

Мирослав Скорик – відомий український композитор, який писав камерну, симфонічну музику, віолончельні концерти. Герой України, лауреат Шевченківської премії (1987 рік), автор музики до понад 40 фільмів, серед яких стрічка Сергія Параджанова Тіні забутих предків.

Смерть Скорика

Композитор Мирослав Скорик помер у віці 81 року 1 червня 2020 року.

Про його смерть повідомив головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка Анатолій Солов’яненко.

Джерело: Олексій Гончаренко