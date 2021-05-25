У столиці Туреччини Анкарі з’явиться вулиця, названа на честь українського вченого Агатангела Кримського.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга та зазначив, що перейменована буде вулиця, на якій знаходиться українське посольство і залишились лише певні формальності.

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Також Сибіга повідомив, що в одному з найпрестижніших районів Анкари незабаром з’явиться Український парк, який наразі вже знаходиться на стадії благоустрою.

Посол підкреслив, що рішення про його створення вже ухвалила місцева влада.

– Отже, наша мета “Більше України в Туреччині” продовжує наповнюватися змістом, – подякував Турецькій владі за підтримку Сибіга.

Перейменування станції Герої Дніпра

21 квітня 2021 року на сайті Київської міської ради з’явилася петиція із вимогою перейменувати станцію метро Герої Дніпра на Герої УПА.

Автором петиції виступив Василь Бабич, який зазначив, що хоча назва присвячена звільненню міста від німецько-нацистських окупантів, з військової точки зору операція була доволі провальною через неймовірно велику кількість жертв.