Мер Харкова Геннадій Кернес вилаявся матом під час засідання міськради через те, що один з депутатів утримався під час голосування.

Мер Харкова Геннадій Кернес знову “відзначився” нецензурною лексикою під час засідання міськради.

Кернес вилаявся на одного з депутатів після того, як той утримався під час голосування за перейменування станції метрополітену Московський проспект на Турбоатом.

– Один утримався. Знову Черняк?.. Ні? Якийсь змій, бл***… Ну добре, – сказав він, викликавши сміх у залі.

Пізніше до трибуни вийшов депутат, який пояснив, що не проголосував, бо не спрацювала кнопка.

Нагадаємо, ранньо Кернес став героєм соцмереж, коли вилаявся через ситуацію із закупівлею фруктів за завищеними цінами для зоопарку.