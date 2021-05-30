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Факти / Погода
Абрамова Юлія |

В окупованому Криму затопило Сімферополь через сильні дощі

Погода, дождь, дощ

У місті лише за добу випало більше місячної норми опадів. В результаті затопило торговий центр, територію біля залізничного вокзалу і кілька районів.

Вода потрапила в салон легковим авто, автобусів і тролейбусів.

Синоптики попереджають про подальше погіршення погодних умов. Очікують на сильні зливи, град та поривчастий вітер.

Зливи пройдуть і в останній день весни, 31 травня.

Синоптики обіцяють дощову погоду по всій Україні.

Лише в Одеській області буде помірно сухо.

Решта регіонів зустрінуть тиждень дощовою погодою. В цілому, по всій Україні, крім півдня, заходу, Чернігівської, Сумської областей, будуть грози.

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Синоптики прогнозують дощі ввечері 30 травня, а також на початку тижня. На сході, півдні та в центральній Україні будуть грози.

На Заході стовпчик термометра підніметься не вище за +10 °С, а наа Сході температура вночі становитиме 14-15 °С.

Джерело: Укргідрометцентр

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