В окупованому Криму затопило Сімферополь через сильні дощі

У місті лише за добу випало більше місячної норми опадів. В результаті затопило торговий центр, територію біля залізничного вокзалу і кілька районів.
Вода потрапила в салон легковим авто, автобусів і тролейбусів.
Синоптики попереджають про подальше погіршення погодних умов. Очікують на сильні зливи, град та поривчастий вітер.
Зливи пройдуть і в останній день весни, 31 травня.
Синоптики обіцяють дощову погоду по всій Україні.
Лише в Одеській області буде помірно сухо.
Решта регіонів зустрінуть тиждень дощовою погодою. В цілому, по всій Україні, крім півдня, заходу, Чернігівської, Сумської областей, будуть грози.
Негода в Україні
Синоптики прогнозують дощі ввечері 30 травня, а також на початку тижня. На сході, півдні та в центральній Україні будуть грози.
На Заході стовпчик термометра підніметься не вище за +10 °С, а наа Сході температура вночі становитиме 14-15 °С.