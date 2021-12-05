Процесс беатификации митрополита Андрея Шептицкого длится 63 года

Сегодня, 5 декабря, с начала беатификационного процесса праведного митрополита Андрея Шептицкого прошло ровно 63 года.

Во Львове решили продолжать исследование его исторической фигуры, а депутаты местного городского совета выразили желание объявить митрополита патроном города.

Ровно 63 года назад, в 1958 году, начался беатификационный процесс праведного митрополита Андрея Шептицкого. Во время беатификации усопшего мученика официально причисляют к лику блаженных.

Бывший Папа Римский Иоанн Павел II в 2001 году выразил надежду однажды увидеть Андрея Шептицкого среди числа святых.

— Наряду с образованностью и духовным изяществом, гармонично соединился необычный дар организатора. Он основал школы и академии, поддерживал богословскую и светскую учебу, сакральное искусство и сохранение исторических памятников, — отметил он.

Он заявил об этом во время проповеди по поводу беатификации владыки Николая Чарнецкого и его 24 братьев, погибших мученической смертью ради своей веры.

Источник: Духовный фронт Украины