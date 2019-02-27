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Алло, это Зибров? Соцсети об отказе артистов от Евровидения 2019

Из-за отказа уже трех исполнителей от участия в Евровидении 2019 от Украины, в сети появились новые мемы.

Євробачення

Пользователи шутят, что из-за большого количество отказов финалистов нацотбора от участия в Евровидении 2019, скоро исполнителей будут отлавливать на улице.

– На улицах Киева сегодня опасно – Нацгвардия ловит певцов и отправляет на Евровидение 2019, – пошутил пользователь JURIJ A.

А некоторые считают, что скоро дойдет очередь до дуэта ANNA MARIA, который точно не собирается отказываться от поездки на Евровидение.

Некоторые пользователи соцсетей даже начали выдвигать своих кандидатов, среди которых Иво Бобул, Павел Зибров и другие.

 

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К слову, группа Brunettes Shoot Blondes отказалась участвовать в Евровидении 2019, даже если поступит соответствующее предложение.

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