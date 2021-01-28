Погода в Украине 28 января будет снежной, местами пройдут дожди. Столбик термометра будет колебаться от -3 до + 6, порывы ветра будут достигать 7-12 м.

На юге днем ​​ожидается снег, температура воздуха составит от -3 до +1. Ночью в среднем -1, -3.

На севере также будет идти снег, и днем, и ночью будет -1, -3. В западных областях в дневное время суток -1, -3, а ночью от -1 до -5. Вероятность осадков незначительна.

В восточных регионах будет теплее — +6, +8, дожди днем ​​и ночью. В центре Украины также ожидаются осадки в виде снега, днем ​​в среднем -1, +1, а ночью может похолодать до -3.

В Киеве также пойдет снег, синоптики прогнозируют одинаковую температуру днем ​​и ночью — 0, -2.

Прогноз погоды на февраль 2021

Синоптики прогнозируют, что февраль 2021 года будет довольно снежным. Дневная температура воздуха составит от -3 до +2.

Смотрите подробный прогноз погоды на февраль 2021 в материале Фактов ICTV.