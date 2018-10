Під час візиту до Овального кабінету Вест одягнув червону кепку із передвиборчим лозунгом Трампа “Зробимо Америку знову великою”, заявивши, що відчуває себе в ній Суперменом, пише ВВС.

Репер також сказав, що любить президента США і обійняв його.

А Трамп потиснув руку Весту, назвавши його особливим хлопцем.

Соцмережі вже відреагували на зустріч Трампа і Веста численними фотожабами і коментарями.

Тільки на один знімок, на якому Вест показує Трампу в своєму iPhone нібито концепцію нового президентського літака, який має зробити Apple, на Reddit з’явилася маса варіацій – хто або що там може бути. Сама компанія Apple ніколи не оголошувала про подібні плани.

Тому користувачі соцмережі підставляли замість літака в телефоні і Володимира Путіна, і дружину репера Кім Кардашьян.

А дехто уявив, що президент США і репер грають у карти.

А користувачі Twitte висміяли інший момент зустрічі – коли Вест випадково розкрив пароль свого телефона за допомогою ненадійної комбінації 0000.

Also Kanye: I can’t remember a sequence of six numbers so I’ll just make my password 000000 pic.twitter.com/thxR8dQGub

Remember when Kanye told the story of his cousin stealing his laptop and we all wondered how he got into it without the password

Now we know pic.twitter.com/4P2UDMpIVN

— Tyler Conway (@jtylerconway) 11 октября 2018 г.