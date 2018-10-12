PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Каньє Вест показав Трампу літак від Apple. Тепер над ним сміються/

Каньє Вест показав Трампу літак від Apple. Тепер над ним сміються

У Білому домі президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїм давнім прихильником – репером Каньє Вестом.

Під час візиту до Овального кабінету Вест одягнув червону кепку із передвиборчим лозунгом Трампа “Зробимо Америку знову великою”, заявивши, що відчуває себе в ній Суперменом, пише ВВС.

Репер також сказав, що любить президента США і обійняв його.

А Трамп потиснув руку Весту, назвавши його особливим хлопцем.

Читайте: Туалетний папір? Трамп осоромився на публіці

Соцмережі вже відреагували на зустріч Трампа і Веста численними фотожабами і коментарями.

Тільки на один знімок, на якому Вест показує Трампу в своєму iPhone нібито концепцію нового президентського літака, який має зробити Apple, на Reddit з’явилася маса варіацій – хто або що там може бути. Сама компанія Apple ніколи не оголошувала про подібні плани.

Тому користувачі соцмережі підставляли замість літака в телефоні і Володимира Путіна, і дружину репера Кім Кардашьян.

А дехто уявив, що президент США і репер грають у карти.

image image image image image image
Каньє Вест показав Трампу літак від Apple. Тепер над ним сміються / 6 фотографий

А користувачі Twitte висміяли інший момент зустрічі – коли Вест випадково розкрив пароль свого телефона за допомогою ненадійної комбінації 0000.

 

 

До слова, у Великій Британії відкрили кумедну статую Трампа.

Фотоreddit.com

Відео: Washington Post

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зустріч Трампа і Кім Чен Ина пройде після виборів до Конгресу США
Туалетний папір? Трамп осоромився на публіці
Дональд Трамп
Трамп затвердив нову стратегію боротьби з тероризмом
Як насправді розбагатів Трамп – масштабне розслідування NYT
Дональд Трамп
Спецслужби США отримали підозрілий конверт для Трампа
У Британії відкрили кумедну статую Трампа
Ми полюбили один одного: Трамп отримав від Кім Чен Ина “прекрасні листи”
Трамп хоче від союзників оплати за військову підтримку
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка