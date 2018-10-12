У Білому домі президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїм давнім прихильником – репером Каньє Вестом.

Під час візиту до Овального кабінету Вест одягнув червону кепку із передвиборчим лозунгом Трампа “Зробимо Америку знову великою”, заявивши, що відчуває себе в ній Суперменом, пише ВВС.

Репер також сказав, що любить президента США і обійняв його.

А Трамп потиснув руку Весту, назвавши його особливим хлопцем.

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Соцмережі вже відреагували на зустріч Трампа і Веста численними фотожабами і коментарями.

Тільки на один знімок, на якому Вест показує Трампу в своєму iPhone нібито концепцію нового президентського літака, який має зробити Apple, на Reddit з’явилася маса варіацій – хто або що там може бути. Сама компанія Apple ніколи не оголошувала про подібні плани.

Тому користувачі соцмережі підставляли замість літака в телефоні і Володимира Путіна, і дружину репера Кім Кардашьян.

А дехто уявив, що президент США і репер грають у карти.











Каньє Вест показав Трампу літак від Apple. Тепер над ним сміються / 6 фотографий

А користувачі Twitte висміяли інший момент зустрічі – коли Вест випадково розкрив пароль свого телефона за допомогою ненадійної комбінації 0000.

Kanye: I am a God. Also Kanye: I can’t remember a sequence of six numbers so I’ll just make my password 000000 pic.twitter.com/thxR8dQGub — S A O (@SexAtOxbridge) 12 октября 2018 г.

Remember when Kanye told the story of his cousin stealing his laptop and we all wondered how he got into it without the password Now we know pic.twitter.com/4P2UDMpIVN — Tyler Conway (@jtylerconway) 11 октября 2018 г.

До слова, у Великій Британії відкрили кумедну статую Трампа.

Фото: reddit.com

Відео: Washington Post