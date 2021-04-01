PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Погода
Людмила Грубник |

Якою буде погода в Україні у квітні – синоптики озвучили прогноз

Погода у квітні не здивує українців температурними рекордами та значною кількістю опадів.

Якою буде погода в Україні у квітні – синоптики озвучили прогноз

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура очікуються від +8° до +11°.

У горах будет трішки прохолодніше – +5°-+6°. Ці температурні показники перебувають у межах середніх багаторічних значень.

Кількість опадів також буде звичайною для другого весняного місяця.

– Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, у Карпатах – 62-88 мм, – додали в Укргідрометцентрі.

Читайте
Прохолодних днів буде більше: синоптик розповіла про погоду в Україні у квітні 2021

Погода навесні 2021

Згідно з прогнозами синоптиків, весна в Україні буде прохолодною та затяжною.

У квітні варто очікувати морозів. Похолодання також можливі навіть у травні. Прохолодна погода збережеться аж до Великодня, який цьогоріч святкуватимуть 2 травня.

Детальніше про погоду в Україні навесні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка