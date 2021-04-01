Погода у квітні не здивує українців температурними рекордами та значною кількістю опадів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура очікуються від +8° до +11°.

У горах будет трішки прохолодніше – +5°-+6°. Ці температурні показники перебувають у межах середніх багаторічних значень.

Кількість опадів також буде звичайною для другого весняного місяця.

– Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, у Карпатах – 62-88 мм, – додали в Укргідрометцентрі.

Погода навесні 2021

Згідно з прогнозами синоптиків, весна в Україні буде прохолодною та затяжною.

У квітні варто очікувати морозів. Похолодання також можливі навіть у травні. Прохолодна погода збережеться аж до Великодня, який цьогоріч святкуватимуть 2 травня.

Детальніше про погоду в Україні навесні 2021 читайте на Фактах ICTV.