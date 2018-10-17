В Одессе полиция задержала мужчину, который застрял на заборе после кражи двух бутылок пива.

В Одессе полиция задержала мужчину, который украл две бутылки пива, но застрял на заборе вверх ногами, сообщает Думская.

Мужчина проник в магазин и украл две бутылки пива. В попытке убежать, он решил перелезть через ограду, но повис вниз головой.

Он звал на помощь приблизительно 30 минут, пока крики не услышали владельцы магазина, которые вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские сняли преступника с забора. Хозяин магазина решил не писать заявление, поскольку посчитал, что нарушитель проучил себя сам, а пиво было просроченным.

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Фото: Думская