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Лучше коньяка: актрисы Дизель шоу поделились опытом занятий йогой

В новом выпуске Дизель шоу презентовали песню о йоге и сложностях женщин на пути к заветной гибкости.

Женщина впервые решила посетить занятия по йоге. Однако не все так просто. Для начала пришлось отодрать ковер от стены, чтобы было на чем заниматься. Далее была эпопея на метро и маршрутке с ковриком на плечах.

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Также женщине никак не удавались упражнения предложенные тренером через картофель с котлетой, которые были съедены на завтрак.

Что было дальше – смотрите в новом выпуске Дизель Шоу.

К слову, в новом выпуске актеры Дизель Шоу показали, как можно проверять чиновников, подозреваемых в коррупции.

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