Міжнародний день пива святкують в усьому світі у першу п’ятницю серпня. Цього року подія припадає на 6 серпня.

День пива вперше відзначили у 2007 році в Каліфорнії. У 2011 році свято стало міжнародним – зараз його відзначають у понад 50 країнах.

Ми приготували привітання з Днем пива в листівках, які сподобаються любителям прохолодного напою. У цей день варто привітати тих, хто причетний до створення пива або любить випити кілька пляшок у галасливій компанії.

Засновником свята вважають власника бару Джессі Авшаломова, який таким чином хотів привабити якомога більше відвідувачів до бару.

Міжнародний день пива проводять у головних пивних місцях міста – паби, бари та ресторани. Всі учасники свята діляться одне з одним пивом, а також куштують напій, зроблений за рецептами інших народів. У цей день є можливість і продегустувати нові або рідкісні сорти, деякі з них можна оцінити тільки під час свята.

Цікаві факти про пиво

В Англії проводяться незвичайні заходи – чоловіки влаштовують забіг на 8 км, випиваючи по келиху пива в кожному пабі, розташованому уздовж дистанції. Кожному учаснику видається по дитячій колясці, яку не можна перевертати.

Найдорожчу пляшку пива продали за $16 тис. Пиво називається Lowebrau, і це єдина вціліла пляшка після краху дирижабля Гінденбург у Німеччині в 1937 році.

Найпопулярніший пивний фестиваль у світі – Oktoberfest. Традиційно, він проходить у Німеччині у вересні.