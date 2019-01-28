Один зі стрімерів сервісу Twitch вирішив розслабитися і поспілкуватися з підписниками, але в підсумку заснув під час ефіру.

Користувач JesseDStreams почав прямий ефір в стрімінговому сервісі Twitch, аби просто поспілкуватися з підписниками та розслабитися, але явно переоцінив себе, оскільки незабаром заснув, повідомляє Media Leaks.

Заснув бородатий гравець на другій годині стріму. Поки чоловік спав, багато користувачів платформи поділилися своїми розповідями про нього і вже через годину кількість глядачів зросла.

В цей час він продовжував спати і навіть не змінив позу. Всього три години його сну подивилися 1,5 млн осіб, а деякі навіть донатили чоловікові гроші, аби він прокинувся від повідомлень.

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Коли стрімер прокинувся, то не одразу зрозумів, що відбувається в чаті і як кількість його підписників різко збільшилася.

До слова, британка Паскаль Селлік вирішила, що вийде заміж за свою ковдру.

Фото: Media Leaks